Казахстанка стала чемпионкой мира по поясной борьбе

Столичная спортсменка стала чемпионкой мира по поясной борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В городе Худжанде (Таджикистан) завершился чемпионат мира по борьбе на поясах среди молодежи.

Спортсменка из Астаны Мадина Жомартова, выступавшая в составе национальной сборной, стала чемпионкой мира в весовой категории 52 кг.

В 3-дневном соревновании приняли участие около 250 спортсменов из 15 стран.

Турнир прошел среди юниоров в вольном и классическом стилях в 8 весовых категориях у парней и в трех – у девушек.

По итогам чемпионата 1-е место в командном зачете завоевала сборная Узбекистана, вторыми на пьедестал почета поднялись спортсмены Туркменистана, на третьем месте – борцы из Казахстана.

Всего в копилке национальной сборной по поясной борьбе 3 золотые медали, 4 бронзовые и 3 серебряные.