Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге

Спорт
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Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева сыграла в финальном матче парного разряда на грунтовом турнире ITF в чешской Праге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: sports.kz

Теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка провела встречу с итальянской парой Ангелика Морателли/Камилла Розателло и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4.

В итоге казахстанско-польский дуэт стал чемпионом турнира. Отметим также, что на недавно прошедшем турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревнованиях в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.

#казахстан #Спорт #теннис #победа

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