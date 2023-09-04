Казахстанка выиграла Кубок мира по бес асық в Румынии

В Румынии завершился Кубок мира по асық ату и бес асық, где представители Акмолинской области завоевали 3 медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Фото: gov.kz

Казахстанка Думан Көгершін завоевала 2 золотые медали в личном и командном зачетах в соревнованиях по бес асық.

Тимур Абилов стал серебряным призером в соревнованиях по асық ату.

Как рассказал старший тренер Акмолинской области Самат Аукенов, сборная команда Казахстана в общекомандном зачете заняла первые места и по асық ату, и по бес асық.