Казахстанка выиграла Кубок мира по бес асық в Румынии
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В Румынии завершился Кубок мира по асық ату и бес асық, где представители Акмолинской области завоевали 3 медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.
Казахстанка Думан Көгершін завоевала 2 золотые медали в личном и командном зачетах в соревнованиях по бес асық.
Тимур Абилов стал серебряным призером в соревнованиях по асық ату.
Как рассказал старший тренер Акмолинской области Самат Аукенов, сборная команда Казахстана в общекомандном зачете заняла первые места и по асық ату, и по бес асық.