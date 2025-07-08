Казахстанка выиграла «золото» на юношеском ЧА по тяжелой атлетике

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В сумме двоеборья Кира Данилова подняла 198 (87+111) килограммов

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане проходит очередной соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В рамках турнира состоялись юношеские соревнования у девушек в весовой категории до 69 килограммов, где Казахстан отметился двумя медалями.

Золотую награду завоевала Кира Данилова. В сумме двоеборья она подняла 198 (87+111) килограммов.

Софья Шальгина финишировала третьей - 175 (82+93) килограммов. Второе место заняла Динура Холдорова (Узбекистан) - 186 (81+105) килограммов.

#тяжелая атлетика #золото #юниоры #ЧА #Кира Данилова

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