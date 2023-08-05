Казахстанке укоротили очень длинный язык

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор


В Астане прошла уникальная операция по уменьшению языка, который был вдвое больше нормального размера, передает Кazpravda.kz

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения РК

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК операцию по резецированию языка провели специалисты  Национального научного онкологического центра. 

62-летняя пациентка страдала редким диагнозом  - Макроглоссия.

Размеры были огромными – до 18 см в длину, около 10 см в ширину и несколько см в толщину.

Это влияло на качество жизни казахстанки. Язык не умещался во рту, мешал дышать, кушать и общаться.

Это в свою очередь усугубляло ряд сопутствующих заболеваний: ишемическую болезнь сердца, перенесенный инфаркта миокарда, операцию аортокоронарного шунтирования коронарных сосудов, артериальную гипертензию, сахарный диабет, церебральный атеросклероз, хроническую вертебробазилярную недостаточность.

Врачам ННОЦ удалось примерно вдвое укоротить язык женщины.  

Заживление произошло без осложнений, пациентку на 12-е сутки выписали из больницы. 

Сейчас она по-новому учиться пить, есть и разговаривать. 

#Астана #операция

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