Казахстанская авиакомпания запускает пассажирские рейсы в Пакистан

Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Фото: Kazpravda.kz

Авиаперевозчик Казахстана запустит прямой рейс из Алматы в Лахор, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

"С 8 июля авиакомпания "SCAT" планирует начать выполнять прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Лахор. Компания будет выполнять два рейса в неделю на воздушных судах типа Вoeing 737".

Как отметили в КГА, открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.