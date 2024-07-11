Казахстанская команда Satbayev University Racing Team завоевала «Награду за безопасность» на международном марафоне

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Казахстанская команда SU Racing Team по сборке гоночных и энергоэффективных болидов, состоящая из учащихся Института энергетики и машиностроения Satbayev University, с триумфом вернулась с международного марафона Asian Shell Eco Marathon 2024, завоевав престижную «Награду за безопасность»

Фото: пресс служба Satbayev University

Соревнования прошли в Индонезии, на острове Ломбок, на международной уличной трассе Мандалика.

Asian Shell Eco Marathon – это масштабное событие, объединяющее лучшие студенческие команды со всего Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Участники проектируют и создают инновационные энергоэффективные транспортные средства. В этом году в марафоне приняли участие 120 команд из 13 стран, и Satbayev University Racing Team оказалась в числе победителей, выделяясь своей приверженностью безопасности.

Наша команда уделила огромное внимание мерам безопасности на всех этапах подготовки и соревнований. От постоянной чистоты в гараже до детального контроля всех технических узлов – все это позволило команде Satbayev University Racing Team заслужить признание и победу в номинации «Награда за безопасность».

Особенно отметилась инициатива наших студентов по созданию брелков из переработанного пластика. Участники марафона приносили крышки от бутылок, которые на месте перерабатывались в брелки с логотипом Shell. Эта идея получила широкое признание и стала настоящим хитом среди участников.

Конструкция болида и рулевое управление также были сделаны из переработанного пластика. Ребята даже напечатали мотор из переработанных материалов. Хотя он не показал идеальный результат на трассе, мы продолжаем работать над его улучшением.

Полученный денежный приз в размере 3000 долларов США будет направлен на дальнейшее развитие наших экологических инициатив. Satbayev University Racing Team гордится своим вкладом в продвижение безопасности и экологических инноваций в автомобильной промышленности.

Присоединяйтесь к нам и поддержите экологические инициативы наших студентов!

#марафон #Индонезия #SatbayevUniversity #болид

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