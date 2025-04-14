Казахстанская музыка вернулась в соцсети

Цифровизация,Музыка
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Дана Аменова
корреспондент

Треки местных артистов снова доступны в Instagram и Facebook

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пресс-конференции в СЦК председатель Комитета по интеллектуальной собственности Министерства юстиции Шолпан Абдреева проинформировала о переговорном процессе между Meta и организациями по коллективному управлению правами по возвращению казахстанской музыки в социальные сети, сообщает Kazpravda.kz

По ее словам, Министерство юстиции выступило связующим звеном между платформой Meta и организацией по коллективному управлению правами.

«Сегодня мы рады сообщить, что договор между Meta и организацией по коллективному управлению правами подписан. Мета и Казахстанское авторское общество достигли договорённости, которая урегулировала использование казахстанской музыки в Instagram и Facebook. Контент с прошлой недели начал возвращаться в социальные сети», – сказала спикер.

При этом представитель Минюста отметила конструктивный подход Мета, которая продемонстрировала стремление выстраивать партнёрские отношения с государственными и профессиональными институтами, а также особую роль в этом процессе Казахстанского авторского общества, которое представляло интересы казахстанских авторов и правообладателей.

Также Шолпан Абдреева добавила, что использование музыкальных произведений разрешается только с согласия автора или правообладателя. 

«Национальное законодательство и международные конвенции в области авторского права четко устанавливают, что для использования музыкальных произведений, например, в интернете или в социальных сетях, необходимо разрешение авторов или правообладателя. Конечно, законодательством предусмотрены случаи свободного использования произведений, разрешенного к использованию без согласия авторов и без выплаты вознаграждения, но эта ситуация четко регламентирована», - сказала спикер.

Напомним, ограничение доступа к казахстанской музыке вызвало бурную реакцию среди пользователей и самих авторов — ведь для многих Instagram стал платформой для творчества, самовыражения и продвижения своей культуры.

Причина была в том, что по закону использование музыки возможно только с согласия правообладателей. Но теперь — благодаря усилиям Минюста, РОО «КазАК» и компании Meta — этот вопрос решён: подписан договор, официально разрешающий использование казахстанских треков в соцсетях.

#музыка #соцсети #договор #СЦК #Meta

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