Казахстанская пловчиха вышла в финал Азиатских игр

Дистанцию в 50 метров Ксения Игнатова преодолела на спине за 28.95 секунды.

Фото: пресс-служба НОК РК

Сегодня, 25 сентября, проходит очередной соревновательный день Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР). В рамках утренней программы состоялись квалификационные заплывы в плавании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Отмечается, что в плавании на дистанции 50 метров на спине казахстанка Ксения Игнатова с седьмым результатом пробилась в финал, показав 28.95 секунды.

Диана Тасжанова на дистанции 200 метров вольным стилем показала 2:03.24 - девятое место.

Арсен Кожахмет выступил на дистанции 100 метров брассом. Он стал десятым с результатом 1:02,06.

Также сегодня Ксения Игнатова приняла участие в предварительном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Она преодолела дистанцию за 2:19.13, став десятой, добавили в НОК.