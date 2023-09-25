Казахстанская пловчиха вышла в финал Азиатских игр

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Дистанцию в 50 метров Ксения Игнатова преодолела на спине за 28.95 секунды.

Фото: пресс-служба НОК РК

Сегодня, 25 сентября, проходит очередной соревновательный день Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР). В рамках утренней программы состоялись квалификационные заплывы в плавании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Отмечается, что в плавании на дистанции 50 метров на спине казахстанка Ксения Игнатова с седьмым результатом пробилась в финал, показав 28.95 секунды.

Диана Тасжанова на дистанции 200 метров вольным стилем показала 2:03.24 - девятое место.

Арсен Кожахмет выступил на дистанции 100 метров брассом. Он стал десятым с результатом 1:02,06.

Также сегодня Ксения Игнатова приняла участие в предварительном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Она преодолела дистанцию за 2:19.13, став десятой, добавили в НОК.

 

 

#финал #Азиада #пловчиха #Ксения Игнатова

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