Казахстанская шахматистка стала абсолютной чемпионкой Западной Азии

Фото: пресс-служба КФШ

Казахстанская шахматистка Зейнеп Султанбек объявлена абсолютной чемпионкой среди девушек чемпионата Западной Азии (Коломбо, Шри-Ланка), сообщает Kazpravda.kz.

"Шахматистка из ЮКО показала своё превосходство над соперницами в первенстве по быстрым шахматам, затем она выиграла классический турнир, а в финале одержала победу в блице. В результате - три золотые медали", - отметили в Казахстанской федерации шахмат.

В юношеском чемпионате Казахстан был представлен шахматистом из Астаны Алишером Мажкеновым.

"В классическом турнире Алишер в последнем раунде играл на победу, но, к сожалению, занял лишь седьмое место, уступив первым трём призёрам только на одно очко", - отметили в федерации.

В блице казахстанец занял четвёртое место, добавили в пресс-службе.