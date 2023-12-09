Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке

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Шахматистка из ЮКО показала свое превосходство над соперницами в первенстве по быстрым шахматам, затем она выиграла классический турнир, в финале одержала победу в блице, сообщает на пресс-служба КФШ.

В юношеском чемпионате Казахстан был представлен шахматистом из столицы Алишером Мажкеновым. В классическом турнире Алишер в последнем раунде играл на победу, но, к сожалению, занял лишь седьмое место, уступив первым трем призерам только на одно очко, что нельзя назвать неудачей. В блице казахстанец занял четвертое место.