Спорт
Казахстанская теннисистка сенсационно обыграла Серену Уильямс на "Ролан Гаррос"
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№22 WTA) обыграла победительницу 23-х турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, американку Серену Уильямс (№8 в рейтинге) в матче Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.   

Поединок продолжался всего лишь 1 час и 19 минут и завершился победой Рыбакиной в двух сетах – 6:3, 7:5. Наша спортсменка совершила четыре эйса, четыре раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 7-и брейк-поинтов. Ее соперница два раза подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 5-и брейк-поинтов.

21-летняя Елена ранее никогда не проходила дальше третьего раунда. Рыбакина – вторая казахстанская теннисистка в истории, которая преодолела барьер на этой стадии одиночного женского разряда "Ролан Гаррос". До этого Юлия Путинцева два раза играла в этом раунде в 2016 и 2018 году. По ходу Открытого чемпионата Франции наша спортсменка не отдала ни одного сета соперницам. Также она стала первой казахстанской теннисисткой, которая смогла обыграть Серену Уильямс. Путевку в полуфинал Елене предстоит оспорить с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№32 WTA).

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