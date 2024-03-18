Казахстанские боксеры стали первыми в командном зачете турнира в Сербии

В активе боксеров РК 4 "золота" и 4 "серебра"

Фото: пресс-служба НОК РК

В Белграде (Сербия) завершился международный турнир по боксу. Команда Казахстана завоевала на нем 8 медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В активе боксеров РК четыре "золота" и четыре "серебра".

На первом месте завершили выступление Ернур Кайрат (до 48 кг), Санжар Ташкенбай (до 51 кг), Даулет Молдашев (до 54 кг), Диас Молжигитов (до 75 кг).

Серебряные медали завоевали Сабыржан Аккалыков (до 71 кг), Ерасыл Жакпеков (до 80 кг), Данияр Рахимбердинов (до 92 кг), Олжас Бокаев (свыше 92 кг).

В командном зачете Казахстан стал первым, отметили в НОК.