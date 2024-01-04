Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг

Напомним, что наша соотечественница, выступающая в весовой категории до 72 кг, в 2023 году в третий раз выиграла чемпио­нат Азии, в сентябре завоевала «бронзу» на чемпионате мира в Сербии, а в ок­тябре стала серебряным призером летних Азиатских игр в Китае.

Отметим, что Жамиля в 2018-м стала чемпионкой мира среди молодежи (до 23 лет), а в 2019-м завоевала «бронзу» на чемпионате Азии. В 2020-м выиграла золотую медаль в весовой категории до 72 кг на первенстве Азии, повторив этот успех и в 2022-м. На чемпионате мира 2021 года стала второй, уступив в финале японке Масако Фуруи­чи, а через год в борьбе за «золото» проиграла и американке Амит Элор. Дважды участвовала в квалификационных турнирах к летней Олим­пиаде в Токио, но не смогла получить лицензию. Лучший спортсмен 2022 года Республики Казахстан.

Теперь мы надеемся на ее успешное выступ­ление на предстоящих летних Олимпийских играх во Франции.

Еще более впечатляющий результат у нашего 19-летнего борца вольного стиля Ризабека Айтмухана, который стал лучшим в мировом рейтинге UWW в весовой категории до 92 кг. Он стал мировой сенсацией в этом виде борьбы, победив в прошлом году на чемпионате мира в Сербии (первый в истории чемпион из Казахстана), также он сереб­ряный призер первенства Азии. Его весовая категория не будет представлена на Олимпиаде в Париже-2024, но тем не менее наш палуан поборется за лицензию, но уже в другом весе.

Присвоенные нашим спортсменам рейтинги основаны на баллах, которые борцы набирали за участие и завоеванные места на чемпионате мира, континентальных турнирах, Азиатских играх, Панамериканских играх и четырех мероприятиях рейтинговой серии.