Казахстанские борцы завоевали 6 наград на турнире в Южной Корее
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В Санджу (Южная Корея) завершился международный турнир по видам борьбы Korea Open, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Казахстанские спортсмены завоевали на нем шесть медалей. С «золотом» завершила соревнования Эльмира Сыздыкова. Она стала лучшей в весовой категории до 76 килограммов.
В греко-римской борьбе до финалов дошли Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Диас Сейткалиев (до 77 кг). Однако в решающих схватках они уступили, завоевав «серебро».
Третьими стали Максат Сайлау, Темирлан Турдакын (оба в весе до 87 кг), Нурасыл Аманалы (до 97 кг).