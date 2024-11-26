Казахстанские борцы завоевали 6 наград на турнире в Южной Корее

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Санджу (Южная Корея) завершился международный турнир по видам борьбы Korea Open, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Казахстанские спортсмены завоевали на нем шесть медалей. С «золотом» завершила соревнования Эльмира Сыздыкова. Она стала лучшей в весовой категории до 76 килограммов.

В греко-римской борьбе до финалов дошли Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Диас Сейткалиев (до 77 кг). Однако в решающих схватках они уступили, завоевав «серебро».

Третьими стали Максат Сайлау, Темирлан Турдакын (оба в весе до 87 кг), Нурасыл Аманалы (до 97 кг).

 

#турнир #Спорт #Корея #награды #борцы

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