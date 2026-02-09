Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии

Борьба
185

В Загребе (Хорватия) завершился международный рейтинговый турнир по видам борьбы

Фото: пресс-служба НОК РК

В заключительный соревновательный день казахстанские спортсмены завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В весовой категории до 97 килограммов Ислам Евлоев дошел до финала и стал серебряным призёром турнира.

Бронзовые награды завоевали Ербол Камалиев, Амангали Бекболатов (до 60 кг), Алматбек Аманбек (до 72 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Олжас Сырлыбай (до 130 кг).

 

#турнир #борцы #медали

Популярное

Все
Казахстан завершил чемпионат Азии по лёгкой атлетике с семью медалями
Исполнение поручений Президента: развитие транспортной отрасли и логистического потенциала РК
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Чехия тоже хочет запретить соцсети для подростков
Команда Казахстана по дзюдо завоевала ещё две медали на Grand Slam
Социалист Сегуро победил на выборах президента Португалии
Прямой поезд запускают из Астаны в Талдыкорган
АФМ раскрыло детали дела владельца сети «Актив Ломбард»
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
20 млн тенге требовал вымогатель у предпринимателя в Шымкенте
Глава Минтруда рассказал Токаеву о планах министерства на 2026 год
Национальная волонтерская сеть выразила поддержку проекту новой Конституции
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Премьер-министр: новая Конституция формирует устойчивую и предсказуемую модель развития Казахстана
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
«Хоргос» в феврале временно приостановит работу из -за праздника в Китае
Асет Иргалиев назначен советником Президента РК
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание

Читайте также

Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» на международном тур…
UWW включил казахстанских борцов в топ-10 мира
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали вст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]