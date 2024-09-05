Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
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Представительницы казахстанской команды по парадзюдо Альфия Тлеккабыл и Акмарал Наутубек одержали уверенные победы над своими соперницами на Паралимпийских играх-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта
Альфия Тлеккабыл, выступающая в категории до 57 кг по парадзюдо, одержала победу иппоном над представительницей Молдовы Иной Черней.
В следующем раунде Альфия встретится с Анжелой Гаврюсьюк из Украины.
Другая дзюдоистка Акмарал Наутубек, выступающая в категории до 48 кг, одержала уверенную победу иппоном над соперницей из Индии - Кокилой.
Эта победа позволяет ей продолжить участие в соревнованиях.