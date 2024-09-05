Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже

Представительницы казахстанской команды по парадзюдо Альфия Тлеккабыл и Акмарал Наутубек одержали уверенные победы над своими соперницами на Паралимпийских играх-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

коллаж: Гульжан Уалиева

Альфия Тлеккабыл, выступающая в категории до 57 кг по парадзюдо, одержала победу иппоном над представительницей Молдовы Иной Черней.

В следующем раунде Альфия встретится с Анжелой Гаврюсьюк из Украины.

Другая дзюдоистка Акмарал Наутубек, выступающая в категории до 48 кг, одержала уверенную победу иппоном над соперницей из Индии - Кокилой.

Эта победа позволяет ей продолжить участие в соревнованиях.