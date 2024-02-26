Казахстанские дзюдоисты завоевали 2 «бронзы» на турнире в Варшаве
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Мадина Парагульгова и Шерзод Давлатов привезли медали с международного турнира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта
Казахстанские дзюдоисты завоевали 2 «бронзы» на турнире в Варшаве European Open.
В весе +78 кг Мадина Парагульгова в схватке за третье место одолела соперницу из Нидерландов Свирс Полиен. В категории до 60 кг среди мужчин Шерзод Давлатов в матче за «бронзу» победил Тома Гелашвили из Грузии.
В международном турнире выступили представители 37 стран.