Казахстанские эксперты рассказали о ценах на авто в 2016 году

Какой будет ситуация на автомобильной рынке Казахстана в 2016 году, спрогнозировали эксперты от автопрома, передает корреспондент Kazpravda.kz
с брифинга Службы центральных коммуникации при Президенте РК.
"Часть автокомпонентов, которые закупают все производители, не только автомобильной отрасли, но и во всех обрабатывающих отраслях, они находятся в валютном режиме. Поэтому изменение курса валюты не может не отразиться на ценах. Следует ожидать каких-то корректировок в следующем году. В первую очередь это связано не столько с колебанием курсов, сколько с новой политикой Правительства. Вы знаете, что сейчас принято несколько решений по регулированию авторынка, основанных на итогах 2015 года. Будет в первую очередь зависеть от решения государства", – сказал президент АО "АЗИЯ АВТО" Ерик Сагымбаев.
Председатель совета директоров ОЮЛ "Казавтопром" Даулет Бакберген в свою очередь добавил, что проблема импорта автомобилей в текущем гощу выходит за рамки отрасли.
"Представьте себе, население купило себе автомобили на 3 миллиарда долларов. Их завезли. Мы говорим о давлении на курс тенге – как раз это сказывается. Мы понимаем, что у нас нет и 50% локализации, есть 30% локализации, и мы будем снижать давление. Поэтому в наших интересах работать на защиту внутреннего рынка, что поможет Нацбанку и Правительству в работе над ослаблением зависимости от доллара", – подчеркнул Даулет Бакберген.
Между тем отечественные дилеры прилагают усилия, чтобы сделать автомобиль более доступным для казахстанцев.
"Мы заморозили цены на автомобили, которые были произведены до 20 августа текущего года. По ряду моделей мы сделали очень высокие – до 50% скидки, и потребители на это очень хорошо отреагировали. Например, в октябре увеличение объема продаж у нас составило 92% по отношению к августу. Также мы договорились с некоторыми банками о предоставлении кредитов вне госпрограммы. Сегодня можно приобрести наши автомобили с рассрочкой 3–5 лет под 0% годовых в первый год и 5% годовых в течение последующего срока", – уточнил Сагымбаев.