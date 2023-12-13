Казахстанские фермеры посетили одну из крупнейших скотных бирж Австралии

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Во время поездки в Австралию казахстанские фермеры и руководители регионов во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным посетили одну из крупнейших и современных скотных бирж пятого континента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Цивилизованная торговля скотом – основа успешного развития животноводства, обеспечивающая недискриминационный доступ всем участникам рынка на равных условиях. Каждый продавец и покупатель получает то, что ему нужно. Это экономит массу времени на поиск, перевозку и безопасность. Скотная биржа формирует бесспорный индикатор цен, дает возможность государству понимать движения  и тенденции рынка для прогнозирования доходов отрасли, банкам – обеспечивать стабильное финансирование, фермерам – продавать скот в любое время года и при любых изменениях климата, без необходимости его убоя в засуху. 

Общая площадь рынка RLX (Regional Livestock Exchange) составляет 4 га, из которых 1,5 га приходится на крытую часть. Одновременно на территории могут находиться до 8 тысяч голов скота. Торги проводятся каждый вторник и каждый второй четверг, за год здесь продают около 140 тысяч КРС. Весь привозимый на продажу скот идентифицируется и прослеживается по электронным биркам. Животных привозят за день до торгов, с 9 вечера не кормят для чистоты веса. А после продажи сразу транспортируют по месту доставки. Объем продаж за торговый день – 99,5%, то есть непроданного товара практически не остается.

Безопасность здесь во главе угла. Рынок спроектирован таким образом, чтобы животные спокойно перемещались через все этапы продаж. Крыша спасает их от палящей жары, постоянно есть питьевая вода, мягкое покрытие металлических трапов обеспечивает сохранность копыт при спуске и подъеме. Рабочие передвигаются только пешком или на лошадях. Кроме того, все отходы и сточные воды в дальнейшем перерабатываются.

Как рассказали прибывшие на встречу представители MLA (Meat and Livestock Australia), в Австралии много частных и муниципальных скотных бирж, причем муниципальные существуют уже 150 лет, а частным всего по 15. Система выглядит следующим образом: с продажи каждого животного 5 австралийских долларов в виде налога поступает в MLA, причем эти сборы установлены на законодательном уровне. Со своей стороны, MLA обеспечивает работу единой электронной системы идентификации и прослеживаемости животных, проводит исследовательские работы, маркетинг и продвижение экспортной продукции фермеров Австралии.

«Нам очень важно, чтобы по всей стране работали хорошие системы, контролирующие животноводческую индустрию. Наши приоритеты – биобезопасность продуктов, устойчивое развитие сельского хозяйства, гуманное отношение к животным», — заявил представитель MLA.

Как отметил генеральный директор Thompson Longhorn (компания-проектировщик RLX) Байрон Вулф, это самая большая скотная биржа в Южной Австралии, в неделю на данной площадке продают 2 тысячи голов скота.

«Сегодня четверг, проходят большие торги. Мы видим достаточно широкую линейку представленного на продажу скота. Цены варьируются в пределах 750-800 австралийских долларов за голову. Такие рынки очень важны для животноводческой индустрии, они помогают трейдерам и производителям находить сбыт и бороться за лучшую цену», — подчеркнул Байрон Вулф. 

По словам вице-министра сельского хозяйства РК Амангалий Бердалина, в Казахстане предстоит решить проблему сокращения посреднических схем в животноводстве. 

«У нас нет таких бирж, скот у крестьян покупают посредники и затем продают на рынке. В Австралии мы увидели совершенно другую культуру ведения животноводства, а стоимость производства мяса в кратное число раз ниже, чем у нас. Одна из главных проблем развития отечественного животноводства – множество посреднических схем, из-за которых фермер не может получить цену, которую бы он хотел. Сейчас министерством сельского хозяйства разрабатывается план развития животноводства, и этот опыт нам пригодится», — сообщил Амангалий Бердалин.

Опыт австралийских животноводов намерены перенимать и отечественные производители. 

 «Австралийцы, как и мы, казахи, испокон веков занимаются животноводством, но нужно признать, ушли далеко от нас. Мы планируем и в Казахстане открывать вот такие скотные рынки. Наблюдая за торгами, я понял, что система очень простая как для покупателей, так и для продавцов. Например, продавец привозит 100 голов, владельцы рынка сами всё принимают, ставят на весы и после покупки даже осуществляют доставку. В целом сельское хозяйство Австралии – одна из важнейших экономических отраслей континента. Нам есть чему у них учиться, у Казахстана для этого есть весь потенциал. Мы и сейчас экспортируем мясо на рынки Узбекистана, ОАЭ, Китая. В планах – увеличить объемы поставок», — отметил учредитель ТОО «Кайып Ата» Сырым Ертаев.

#Правительство #сельское хозяйство #международное сотрудничество #животноводство #Австралия

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