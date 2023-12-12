Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ

Женская сборная Казахстана добилась первой победы на чемпионате мира-2023 по гандболу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

В третьем матче утешительного раунда казахстанские гандболистки победили сборную Ирана — 33:29.

Для сборной Казахстана эта победа стала первой на турнире: на основном групповом этапе спортсменки РК проиграли Испании (17:34), Бразилии (16:46) и Украине (24:37), а в двух первых матчах утешительного раунда уступили командам Конго (36:37) и Чили (23:27).

В среду, 13 декабря, Казахстан проведет матч за 29-е место на ЧМ-2023 — соперник определится позже.