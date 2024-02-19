Четыре золота завоевали казахстанские гимнастки на турнире в Венгрии

Молодые спортсменки ранее выиграли серебряные и бронзовые медали первенства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: пресс-служба Минтуризма

По информации ведомства, на международном турнире по художественной гимнастике Gracia Fair Cup сборная Казахстана выиграла 4 золотые, 1 серебряную, 1 бронзовую медали в соревнованиях среди сеньоров.

В личных состязаниях Айбота Ертайкызы не знала себе равных в упражнениях с мячом, булавой и лентой.

Эрика Жайлауова первенствовала в упражнении с обручем.

Ранее в многоборье Айбота взяла серебро, а Эрика - бронзу.