Четыре золота завоевали казахстанские гимнастки на турнире в Венгрии
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Молодые спортсменки ранее выиграли серебряные и бронзовые медали первенства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма
По информации ведомства, на международном турнире по художественной гимнастике Gracia Fair Cup сборная Казахстана выиграла 4 золотые, 1 серебряную, 1 бронзовую медали в соревнованиях среди сеньоров.
В личных состязаниях Айбота Ертайкызы не знала себе равных в упражнениях с мячом, булавой и лентой.
Эрика Жайлауова первенствовала в упражнении с обручем.
Ранее в многоборье Айбота взяла серебро, а Эрика - бронзу.