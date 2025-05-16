Фото: НОК

В Копере стартовал этап серии Кубка вызова по спортивной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В первый квалификационный день в финал удалось пробиться двум предствителям команды Казахстана.

В упражнениях на коне первое место в отборе занял Зейнолла Идрисов. Он набрал 14,233 балла.

В этом же виде программы успешно преодолел квалификацию и Дияс Тойшыбек. Гимнаст за свое выступление получил 13,600 балла, став четвертым.

В НОК добавили, что финалы пройдут 17 и 18 мая.