Гимнасты пробились в финал этапа Кубка вызова в Словении

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Финалы пройдут 17 и 18 мая

Фото: НОК

В Копере стартовал этап серии Кубка вызова по спортивной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

В первый квалификационный день в финал удалось пробиться двум предствителям команды Казахстана. 

В упражнениях на коне первое место в отборе занял Зейнолла Идрисов. Он набрал 14,233 балла.

В этом же виде программы успешно преодолел квалификацию и Дияс Тойшыбек. Гимнаст за свое выступление получил 13,600 балла, став четвертым.

В НОК добавили, что финалы пройдут 17 и 18 мая. 

#Словения #финал #этап #Кубок вызова #гимнасты

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