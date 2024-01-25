Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне

Сборная Казахстана по хоккею стала бронзовым призером проходящих в южнокорейском Канвоне IV зимних Юношеских Олимпийских игр, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма.

Фото: пресс-служба Минтуризма РК

Как сообщается, в матче за третье место команда РК обыграла коллектив Австрии со счетом 6:5 (4:1, 1:2, 1:2).

— Необходимо отметить, что во встрече группового этапа казахстанцы уже встречались с этой командой, уступив тогда с результатом 8:9. Хоккейная сборная Казахстана состоит из Темирлана Айболулы, Бексултана Макыша, Арсения Кучковского, Адилхана Саттара, Никиты Кулакова, Матвея Решетько, Расула Турсынова, Армана Толена, Жахангира Тилеухана, Таира Бигаринова, Егора Кравченко, Романа Мичурова и Ануара Ахметжанова, - рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что в матче за золото хоккейного турнира сойдутся команды Латвии и Дании.

Это уже третья медаль отечественных юных олимпийцев в Канвоне. Ранее чемпионом в прыжках с трамплина стал Илья Мизерных, бронзовым призером - шорт-трекистка Полина Омельчук. Теперь у казахстанцев в активе одна золотая и две бронзовые награды.