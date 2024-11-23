Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга

Наша национальная команда в составе Эльмира Алимжанова, Руслана Курбанова, Ерлика Сертай и Вадима Шарлаимова начала новый сезон после Олимпийских игр в Париже на 6-й строчке рейтинга, а после первого турнира – Кубка Мира в Швейцарии – команда поднялась на две ступеньки.

– В фехтовании такие позиции возможно достичь только при многократном подтверждении высоких результатов и конкурентоспособности сборной. Это прямой показатель устойчивого роста команды за последние восемь лет. Долгое время рейтинг FIE возглавляли мировые лидеры из Италии, Франции, Венгрии. Среди азиатских стран борьба традиционно шла между Южной Кореей, Китаем и Японией. Сегодня на фехтовальной карте мира сформировался еще один сильный игрок – Казахстан. Нашей стратегической целью теперь будет удержание текущего уровня и укрепление позиций на азиатском континенте, что обеспечит участие сборной в летних Олимпийских играх 2028 года в США, – рассказал президент Национальной Федерации фехтования Мирбулат Абуов.

Отметим, что возглавила нынешний рейтинг FIE сборная Японии, а Венгрия и Франция поделили второе и третье места. Национальная команда шпажистов Казахстана продолжает борьбу на первенствах планеты 22–24 ноября на Кубке мира в Канаде (Ванкувер) в личных и командных выступлениях.