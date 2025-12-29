Фото: bestway.kg

Согласно Договору, подписанному в Астане 1 декабря 2009 года, казахстанская сторона приняла во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды земельные участки, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики - санаторий «Казахстан», спортивно-оздоровительный лагерь «Университет» Казахского государственного университета им. Аль-Фараби»; дом отдыха «Самал»; спортивно-оздоровительную базу Республиканского государственного предприятия «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп».

По словам министра финансов Мади Такиева, в 2022 году правительствами двух стран была достигнута договоренность о пролонгации сроков исполнения казахстанских обязательств и возможность казахстанской стороны привлекать инвесторов.

«По результатам встречи договорились включить в проекты протоколов нормы о расторжении, установить обязательства по доведению объектов до уровня 4-звездочного отеля – санаторий «Казахстан»; до уровня 3-звездочного отеля – лагерь «Университет» и дом отдыха «Самал»; без привязки к звездности для спортсменов – спортивно-оздоровительный центр «Олимп», – сказал глава Минфина.

Также документом предполагается установить срок реализации обязательств в течение пяти лет со дня получения последнего из уведомлений сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протоколов.

Как дополнила депутат Ирина Смирнова, само соглашение, договор и протоколы к ним являются двусторонними международными документами, регулирующими право собственности Казахстана на курортные объекты, расположенные на территории Иссык-Кульской области КР. Изменения, которые вносятся протоколами, позволят привлечь инвесторов для их реконструкции и исполнить казахстанские обязательства.