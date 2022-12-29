Казахстанские школьники сотворили сенсацию на фестивале по робототехнике в Баку

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Казахстанские школьники выиграли главные трофеи на крупном фестивале по робототехнике SAF-2022 в Баку (Азербайджан). Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz.

Фото: t.me/bagdat_mussin_official

«Чтобы вы понимали масштаб – 350 команд, 1 300 участников, 8 стран (Азербайджан, Туркменистан, Эстония, Швеция, Великобритания, Узбекистан, Турция). Вот в таком состязании казахстанцы получили сенсационное количество наград и призовых мест.

Международные наблюдатели высоко оценили уровень выступления команд. Ребята были доминирующими в области VEX Robotics Competition, взяв в общей сложности 7 главных трофеев», – поделился Мусин.

В категории юниоров команда 1729X New Empire заняла 2-е место в соревновании в командной работе и 3-е место – в индивидуальной категории, а другая юниорская команда 1729K LSF получила «бронзу» в соревновании по командной работе и «серебро» – в индивидуальной категории.

В старшей категории участвовали 3 команды, и все они вышли в финальный матч. Так, ученики старших классов завоевали 1-е место как в командной, так и в индивидуальной категории, рассказал глава Минцифры.

«К слову, техническую поддержку оказал ребятам Satbayev University, а расходы на поездку взяли на себя семьи участников.

Я очень рад такой достойной победе наших ребят. Поздравляю казахстанских участников с большими достижениями! Хочется, чтобы их знания и мастерство приумножались, и со временем они применили их на благо общества и страны. Я верю, что у ребят будет большое будущее в нашей стране.

Хочу поблагодарить Satbayev University и Международную академию робототехники за поддержку подготовки детей к мировому соревнованию», – отметил министр.

 

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