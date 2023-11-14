Казахстанские школьники стали призерами Всемирной олимпиады по робототехнике World Robot Olympiad, прошедшей в городе Панаме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В ней участвовали учащиеся 6-11 классов в возрасте от 10 до 19 лет из более чем 80 стран.

Цель – выявление и поддержка одаренных детей в области проектирования роботов, программирования, инженерных наук и других инновационных образовательных технологий.

Призерами олимпиады стали сразу 3 команды из Казахстана.

2-е место в категории Future Engineers выиграли 10-классники из города Астаны Ансар Саурбаев и Амир Карабаев.

Бронзу в категории Robo Mission завоевали столичные учащиеся 8-9 классов Вагиз Дисембаев и Жанарыс Капаров.

3-го места в Future Engineers удостоились 11-классники Максим Усольцев и Динмухамед Абдиев из Кызылорды.

Впервые Всемирная олимпиада прошла в 2004 году в Сингапуре как 1-й фестиваль состязания роботов. Казахстан участвует в ней с 2014 года.