Казахстанские школьники стали сильнейшими химиками планеты: 4 медали на МХО-2025

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

Стартовали самые престижные предметные олимпиады планеты среди школьников: IChO, IMO, IPhO, IBO, IGeO, IOL, IOI, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

Фото: NIS

Казахстанские ребята начали этот сезон сенсационно, завоевав сразу четыре медали на Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO-2025), две из которых — золото.

Олимпиада проходила с 5 по 14 июля в северных Арабских Эмиратах. В одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира приняли участие более 360 школьников из 93 стран мира. Все четверо представителей Казахстана продемонстрировали блестящие результаты и вновь подтвердили звание лучших юных химиков планеты.

Кирилл Ким — ученик 12 класса Назарбаевской Интеллектуальной школы г. Астана

Абылай Кабдулхадыр — ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана

Енлик Бакытбекова — ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Алматы

Ансар Жаксылыков — ученик 10 класса школы-лицея «Білім-инновация» Актюбинской области

Научные руководители сборной битвы: Санжар Бегдаир — магистрант Корейского передового института науки и технологий (KAIST), победитель международных и республиканских олимпиад, а также Ринат Илюсизов — многократный победитель международных и республиканских олимпиад.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что достижения наших школьников еще раз подтвердили высокие достижения казахстанского образования на мировой арене.

«Уверен, что этот успех станет прочной основой для будущих достижений и открытия новых горизонтов. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и смело подняться выше на пути к знаниям и процветанию нашей страны», — написал министр на своих официальных страницах.

#олимпиада #победа #школьники #химия

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