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Казахстанские ребята начали этот сезон сенсационно, завоевав сразу четыре медали на Международной олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad, IChO-2025), две из которых — золото.

Олимпиада проходила с 5 по 14 июля в северных Арабских Эмиратах. В одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира приняли участие более 360 школьников из 93 стран мира. Все четверо представителей Казахстана продемонстрировали блестящие результаты и вновь подтвердили звание лучших юных химиков планеты.

Кирилл Ким — ученик 12 класса Назарбаевской Интеллектуальной школы г. Астана

Абылай Кабдулхадыр — ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астана

Енлик Бакытбекова — ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Алматы

Ансар Жаксылыков — ученик 10 класса школы-лицея «Білім-инновация» Актюбинской области

Научные руководители сборной битвы: Санжар Бегдаир — магистрант Корейского передового института науки и технологий (KAIST), победитель международных и республиканских олимпиад, а также Ринат Илюсизов — многократный победитель международных и республиканских олимпиад.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что достижения наших школьников еще раз подтвердили высокие достижения казахстанского образования на мировой арене.