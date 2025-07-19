На одной из самых престижных предметных олимпиад — Международной математической олимпиаде (International Mathematical Olympiad, IMO-2025) в Австралии школьники из Казахстана завоевали шесть медалей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

Фото: Минпросвещения РК

В этом году в ней приняли участие около 650 сильнейших юных математиков из 112 стран. И Казахстан вновь оказался в числе лидеров, завоевав шесть медалей — четыре серебряные и две бронзовые.

Мирон Юркевич — ученик 12 класса школы Haileybury Almaty г. Алматы;

Амирлан Аманжолов — ученик 11 класса Haileybury Almaty г. Алматы;

Маргулан Шарел — ученик 11 класса Spectrum International School г. Астана;

Амир Сахипов — ученик 11 класса РФМШ г. Алматы;

Ерасыл Алтынбек — ученик 10 класса школы Nurorda г. Алматы;

Ерканат Кеншилик — ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Актюбинской области.

Научные руководители команды — доктор PhD Асылбек Исахов и победитель международных олимпиад Канат Сатылханов.

Олимпиада IMO проводится с 1959 года и входит в перечень семи наиболее престижных предметных олимпиад планеты (International Science Olympiads).

Казахстан принимает участие с 1993 года. За это время национальная команда завоевала 16 золотых, 55 серебряных и 81 бронзовую медаль, а также 29 почетных грамот.