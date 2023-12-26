Казахстанские школьники завоевали бронзу на уникальной международной олимпиаде

В Баку (Азербайджан) завершилась международная олимпиада школьников по физике, химии и математике «Лаборатория подготовки талантов», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В интеллектуальном состязании сошлись сборные команды Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Грузии. Честь нашей страны отстаивали трое школьников.

«По итогам олимпиады учащаяся 8 класса школы-лицея №8 для одаренных детей города Павлодара Дария Бектурсын завоевала серебряную медаль и командное 3-е место. На командном 3-м месте – также учащийся 9 класса РФМШ города Астаны Абылай Аппас, ученик 9 класса лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей Астаны Ерасыл Алтынбек», – поделились в Минпросвещения.

Отметим, проект «Лаборатория подготовки талантов» несколько лет подряд проходит в Азербайджане. В отличие от обычных олимпиад его участникам – 15-летним подросткам – нужно проявить высокий уровень знаний в трех предметах: физике, математике и химии.

Цель олимпиады – выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к наукам естественно-математического направления, создание необходимых условий для поддержки и интеллектуального развития одаренных детей, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.