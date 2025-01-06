Казахстанские шпажисты стали вторыми на юниорском этапе Кубка мира в Базеле

Спорт
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В матче за золотую медаль команде Казахстана противостоял Египет, который в итоге стал победителем встречи

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по фехтованию на шпаге дошла до финала юниорского этапа Кубка мира в Базеле (Швейцария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В командных соревнованиях РК представили Богдан Лукин, Кирилл Проходов, Нуржан Абжанов, Георгий Тинников. В полуфинале они оказались сильнее сильнее сборной Швеции.

В матче за золотую медаль команде Казахстана противостоял Египет, который в итоге стал победителем встречи.

Ранее женская команда Казахстана по фехтованию на рапире стала третьей на юниорском ЭКМ. При этом в индивидуальных соревнованиях Софья Актаева выиграла турнир, отметили в НОК.

 

#Кубок мира #финал #фехтование #шпажисты

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