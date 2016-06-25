Спорт
Казахстанские снайперы стали лучшими на "Алтын Үкі-2016"
Ксения Воронина
Абсолютной победой казахстанских военнослужащих в общем и личном зачетах завершились сегодня IV международные соревнования снайперских пар "Алтын Үкі-2016", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

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"Одержав победу в достойном "бою" с лучшими снайперами Китая, США, России, Беларуси, Великобритании и Пакистана, а также силовых ведомств Казахстана, наши военнослужащие в очередной раз на деле доказали свое мастерство и профессионализм", – отмечает оборонное ведомство. 

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В общекомандном зачете среди снайперских пар лучшими стали военнослужащие войсковой части 20030 Вооруженных сил Казахстана, второе и третье место заняли наши снайперы войсковой части 22750. Далее расположились команды войсковых частей 35950, 32356 и Службы государственной охраны РК.

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Восьмое место заняла команда Республики Беларусь, девятое и десятое места – команды Китая. Следом за ними расположились снайперы США, России, Пакистана и Великобритании.

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Среди силовых ведомств Казахстана на первом месте – команда войсковой части 20030 ВС РК, на втором – команда Службы Государственной охраны РК, на третьем – команда Национальной гвардии МВД РК.

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Как отмечают сами участники, самое главное в ходе соревнования – это обмен опытом между представителями различных стран в столь нелегкой профессии. Снайперы делились опытом, навыками, новыми приемами и практическими действиями, используемыми в своей профессиональной деятельности.

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Напомним, что IV международные соревнования снайперских пар "Алтын Үкі-2016" проходили с 20 по 24 июня 2016 года. За ходом соревнований в качестве наблюдателей следили представители Индии и Турции. Участие в состязаниях принимала 21 команда.

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В течение недели участники "Алтын Үкі-2016" прошли 5 этапов, состоящих из 14 упражнений разной сложности. Снайперам предоставилась возможность испытать себя при высоких физических нагрузках и психологическом напряжении.

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