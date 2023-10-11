Землетрясение в Афганистане: казахстанские спасатели работают на самом сложном участке

Они ищут людей на самом сложном участке
Казахстанские спасатели начали поисково-спасательные работы в Афганистане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Группировка сил и средств МЧС Казахстана, направленная в Афганистан, сразу по прибытии в провинцию Герат ночью приступила к поисково-спасательным работам.
Для казахстанских спасателей район работы определен в местности Наиброфи, находящейся в 25-30 км от города Герата.
Этот участок назван властями самым сложным – именно здесь насчитывается большое количество пропавших без вести.
"Власти Герата выразили благодарность за оперативность и поражены настроем спасателей, которые намереваются работать в круглосуточном режиме", – добавили в пресс-службе МЧС РК.
Ранее сообщалось, что Казахстан окажет поддержку Афганистану по ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября текущего года.
10 октября группировка сил и средств МЧС Казахстана из 45 человек вылетела в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, 11 октября наша страна направила в Афганистан первую часть гуманитарного груза.