Землетрясение в Афганистане: казахстанские спасатели работают на самом сложном участке

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Они ищут людей на самом сложном участке

Фото: пресс-служба МЧС РК

Казахстанские спасатели начали поисково-спасательные работы в Афганистане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Группировка сил и средств МЧС Казахстана, направленная в Афганистан, сразу по прибытии в провинцию Герат ночью приступила к поисково-спасательным работам.

Для казахстанских спасателей район работы определен в местности Наиброфи, находящейся в 25-30 км от города Герата.

Этот участок назван властями самым сложным – именно здесь насчитывается большое количество пропавших без вести.

"Власти Герата выразили благодарность за оперативность и поражены настроем спасателей, которые намереваются работать в круглосуточном режиме", – добавили в пресс-службе МЧС РК. 

Ранее сообщалось, что Казахстан окажет поддержку Афганистану по ликвидации последствий разрушительных землетрясенийохвативших провинцию Герат 7 октября текущего года.

10 октября группировка сил и средств МЧС Казахстана из 45 человек вылетела в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, 11 октября наша страна направила в Афганистан первую часть гуманитарного груза.

#землетрясение #Афганистан #происшествия #спасатели #МЧС #помощь

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