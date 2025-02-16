Казахстанские спортсмены впервые завоевали два исторических золота на Азиаде

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала историческое «золото» на дистанции 5 000 метров, которая входит в олимпийскую программу, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Среди 137 казахстанских спортсменов, выступавших на зимних Азиатских играх, лишь Денис Никиша ранее выигрывал «серебро» чемпионата мира.

Состав сборной Казахстана по шорт-треку, завоевавший золото на дистанции 5 000 метров:

Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.

Состав сборной Китая:

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира — Шаонг Лю

Олимпийский чемпион Пхёнчхана и девятикратный чемпион мира — Лим Хё Джун

Олимпийский чемпион Пхёнчхана и трёхкратный чемпион мира — Шандор Шаолинь Лю

Серебряный призёр чемпионата мира — Сунь Лун

Сильные соперники из Южной Кореи:

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине — Пак Чан Хёк

Чемпион мира — Пак Чи Вон

Фристайл-акробатика: Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев выиграли историческое «золото» в синхронных прыжках.

На пути к победе обошли:

Олимпийского чемпиона Пекина и двукратного чемпиона мира — Ци Гуанпу

Шорт-трек: Женская сборная Казахстана выиграла серебро на дистанции 3 000 метров, оставив главного фаворита — Южную Корею — без медалей.

Состав сборной Южной Кореи:

Двукратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира — Сим Сок Хи

Двукратная чемпионка мира — Но До Хи

Чемпионка мира — Ким Гон Хи

Серебряный призёр чемпионата мира — Ли Со Ён

Шорт-трек: Казахстанская команда завоевала серебро в смешанной эстафете на 2 000 метров, оставив без наград звездный состав сборной Китая.

Финальный состав сборной Китая:

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира — Шаонг Лю

Олимпийская чемпионка Пекина и десятикратная чемпионка мира — Фань Кэсинь

Олимпийский чемпион Пхёнчхана и девятикратный чемпион мира — Лим Хё Джун

Конькобежный спорт: На дистанции 100 метров Евгений Кошкин впервые завоевал медаль для Казахстана, обогнав серебряного призёра чемпионата мира Ким Джун Хо (Южная Корея).