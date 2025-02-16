Казахстанские спортсмены впервые завоевали два исторических золота на Азиаде

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку завоевала историческое «золото» на дистанции 5 000 метров, которая входит в олимпийскую программу, передает Kazpravda.kz
Среди 137 казахстанских спортсменов, выступавших на зимних Азиатских играх, лишь Денис Никиша ранее выигрывал «серебро» чемпионата мира.
Состав сборной Казахстана по шорт-треку, завоевавший золото на дистанции 5 000 метров:
Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.
Состав сборной Китая:
Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира — Шаонг Лю
Олимпийский чемпион Пхёнчхана и девятикратный чемпион мира — Лим Хё Джун
Олимпийский чемпион Пхёнчхана и трёхкратный чемпион мира — Шандор Шаолинь Лю
Серебряный призёр чемпионата мира — Сунь Лун
Сильные соперники из Южной Кореи:
Серебряный призёр Олимпиады в Пекине — Пак Чан Хёк
Чемпион мира — Пак Чи Вон
Фристайл-акробатика: Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев выиграли историческое «золото» в синхронных прыжках.
На пути к победе обошли:
Олимпийского чемпиона Пекина и двукратного чемпиона мира — Ци Гуанпу
Шорт-трек: Женская сборная Казахстана выиграла серебро на дистанции 3 000 метров, оставив главного фаворита — Южную Корею — без медалей.
Состав сборной Южной Кореи:
Двукратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира — Сим Сок Хи
Двукратная чемпионка мира — Но До Хи
Чемпионка мира — Ким Гон Хи
Серебряный призёр чемпионата мира — Ли Со Ён
Шорт-трек: Казахстанская команда завоевала серебро в смешанной эстафете на 2 000 метров, оставив без наград звездный состав сборной Китая.
Финальный состав сборной Китая:
Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира — Шаонг Лю
Олимпийская чемпионка Пекина и десятикратная чемпионка мира — Фань Кэсинь
Олимпийский чемпион Пхёнчхана и девятикратный чемпион мира — Лим Хё Джун
Конькобежный спорт: На дистанции 100 метров Евгений Кошкин впервые завоевал медаль для Казахстана, обогнав серебряного призёра чемпионата мира Ким Джун Хо (Южная Корея).