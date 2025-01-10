Казахстанские студенты-спортсмены отправились на Универсиаду в Италию

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Первая группа казахстанских студентов-спортсменов вылетела из Астаны для участия в XXXII Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в Турине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Фото: МНВО

В ночь с 8 на 9 января 2025 года первыми в Турин вылетели представители сборной Казахстана по хоккею. Среди них хоккеист Абылайхан Сулейменов, который понесет государственный флаг на церемонии открытия зимней универсиады.

Также в ночь с 9 на 10 января в Турин отправились 16 спортсменов в лыжных гонках и 5 человек в паралыжных гонках, которые будут представлять Казахстан.

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов выразил поддержку спортсменам, пожелав им удачи.

Напомним, с 13 по 23 января в Турине пройдет ХХХІІ Всемирная зимняя Универсиада среди студентов высших учебных заведений.

Также ранее стало известно, что на церемонии открытия честь пронести государственный флаг от имени национальной сборной Казахстана выпала фристайлистке Аяулым Амреновой и хоккеисту Абылайхану Сулейменову.

 

#Италия #студенты #Минпросвещения #спортсмены #Универсиада

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