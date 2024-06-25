Казахстанские театралы смогут проучиться в ГИТИС бесплатно

О выделении пяти бюджетных мест по специальности «Режиссура театра» договорились в министерстве культуры и информации РК с министерством культуры РФ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: t.me/gitis_official

Принять участие в конкурсе могут выпускники колледжей, а также действующие театралы. Заявку необходимо подать до 5 июля, заполнив форму по этой ссылке. Помимо основной информации, нужно прикрепить видеоролик о себе, а также рассказать, с чем связан выбор режиссуры.

Претендентов, прошедших первый этап, пригласят на офлайн-встречу с комиссией в Алматы в период 5-12 июля.

Государственный институт театрального искусства - это вуз в Москве с более 140-летней историей, в числе выпускников которого режиссёры Марк Захаров, Анатолий Эфрос, актёры Александр Абдулов, Олег Меньшиков и др.

Одним из выдающихся гитисовцев является также казахский режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР и КазССР Азербайджан Мамбетов. В настоящее время традиции выпускников ГИТИСа продолжают режиссеры современных театров - Жулдызбек Жуманбай и Алибек Омирбекулы.

По всем вопросам о конкурсе обращаться по этому номеру: +77473314324