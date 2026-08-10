В Шанхае отменили около 1,4 тыс. рейсов из-за тайфуна

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Около 1,4 тыс. рейсов было отменено в двух ключевых аэропортах Шанхая на фоне обрушения тайфуна «Долфин», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В воскресенье было отменено около 1,4 тыс. рейсов в два главных пассажирских аэропорта Шанхая и обратно. В аэропорту Ханчжоу, расположенном в соседней провинции Чжэцзян, было отменено 270 прибывающих и отправляющихся рейсов», — говорится в публикации.

Максимальная скорость ветра вблизи центра циклона в момент его выхода на сушу превышала 150 км/ч. В результате, как отмечается, в некоторых районах центральной и восточной провинции Чжэцзян может выпасть от 250 до 500 мм осадков.