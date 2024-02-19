Казахстанские ученые разработали натуральные кормовые добавки

Сельское хозяйство, Технологии
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Дана Аменова
Корреспондент

Проект поддержан Фондом науки Миннауки и высшего образования РК, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Миннауки

По информации ведомства, команда ученых казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина под руководством кандидата ветеринарных наук, и.о. профессора Юрия Балджи разработала обогащенные экструдированные комбикорма и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птиц.

Как отмечается, использование обогащенных экструдированных комбикормов и кормовых добавок оказывает стимулирующее воздействие на пищеварительные процессы, обмен веществ и общее состояние здоровья животных и птиц, а применение фитобиотической кормовой добавки BioFeed-P позволяет максимально сохранить поголовье цыплят.

— Скармливание экструдированных обогащенных кормов серии BioFeed приводит к повышению мясной, молочной и яичной продуктивности. У овец среднесуточный привес составляет от 0,2 до 0,5 кг, у откормочных быков - до 1,580 кг (+35-40%). У коз повышается удой на 34,2%, при этом увеличивается содержание жира на 4,7%, СОМО - на 3,4%, плотность - на 10,2%, лактоза - на 4,4%.

У коров, больных маститом, при скармливании экструдированных кормовых добавок, спад уровня молочной продуктивности составляет 5,4%, в контрольной группе – 33,7%, процент выздоровления в 4 раза выше. У перепелов на 4,1% увеличивается яичная продуктивность, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В министерстве добавили, что линейка выпускаемой продукции ТОО NFT-KATU расширилась с добавлением препаратов для борьбы с варроатозом пчел в виде биополосок, изготовлением корма для собак, а в перспективе корма для кошек и ценных пород рыб.

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