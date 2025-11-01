Президент международного рейтингового агентства QS (Quacquarelli Symonds) Нунцио Квакварелли высоко оценил динамику развития высшего образования в Казахстане, отметив рост числа отечественных университетов, вошедших в глобальный рейтинг QS, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По его словам, казахстанская система высшего образования демонстрирует уверенный рост в интернационализации и повышении научной конкурентоспособности, что является ключевым фактором укрепления позиций страны на мировой академической карте.

«Университеты Казахстана активно развивают международное сотрудничество, становятся более открытыми и социально ответственными. Это положительно влияет на их рейтинг и репутацию на мировой арене», — подчеркнул Квакварелли.

Одним из ярких примеров успешного продвижения стал Казахский национальный университет имени аль-Фараби, впервые вошедший в топ-200 лучших университетов мира.

QS планирует расширение сотрудничества с Казахстаном, включая создание модели прогнозирования будущих профессий и разработку инициатив, направленных на развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях.

Благодаря стратегическому расположению и активной интеграции в международное научно-образовательное пространство, Казахстан имеет потенциал стать ведущим академическим и интеллектуальным центром Центральной Азии и Евразии, подчеркнул глава QS.