Казахстанские военнослужащие примут участие в 35-ти международных учениях

Политика
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Об этом стало известно на расширенном совещании под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова. Обсуждались основные мероприятия подготовки и развития Вооруженных сил РК в 2024 учебном году, передает Kazpravda.kz.

Фото: Минобороны

В нем приняли участие начальники структурных подразделений Минобороны, Генштаба, Национального университета обороны, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками региональных командований, родами войск и командиры воинских частей.

Как отметил министр, основные усилия в текущем году должны быть направлены на повышение качества боевой подготовки, боеготовности войск, морально-психологического климата в воинских коллективах и эффективности управленческих решений органов управления всех уровней.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что от этих факторов зависит готовность личного состава к выполнению боевых задач по защите суверенитета и территориальной целостности государства.

– В этом году на территории нашей страны состоятся крупномасштабные учения с участием пяти государств, которые должны пройти на высоком организационном уровне. Для нас чрезвычайно важно сохранение дружественных отношений между братскими народами и вооруженными силами в целях выполнения задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе, – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Об основных задачах боевой подготовки и организационно-штатных мероприятиях Вооруженных сил на совещании доложил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

Он проинформировал, что в 2024 году запланировано более 160 мероприятий оперативной и свыше 70 тыс. – боевой подготовки. Начальник Генерального штаба отметил, что наиболее значимые из них – учения «Бірлестік» с привлечением Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Сил специальных операций регионального командования «Запад» и воинских контингентов Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Генерал-лейтенант Марат Хусаинов также сообщил, что в рамках празднования столетия генерала Сагадата Нурмагамбетова в Алматы будут проведены международные чемпионаты по боксу, самбо и впервые состоится чемпионат военнослужащих СНГ по қазақша күрес.

– Всего в Казахстане пройдет 33 соревнования. В то же время армейские спортсмены выступят на 17-ти международных состязаниях. Планируется также участие казахстанских военнослужащих в 35-ти международных тактических учениях, шесть их которых пройдут у нас, – уточнил первый заместитель министра обороны.

По итогам совещания министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков определил ключевые задачи оборонного ведомства. Усилия командного состава будут сосредоточены на организации тесного взаимодействия с ЦГО и местными исполнительными органами. Особое внимание будет уделено развитию отечественного ОПК, национальной производственной и ремонтной баз, повышению качества боевой подготовки, плановому перевооружению армии, увеличению доли военно-обученного резерва и улучшению межведомственной координации.

#минобороны #совещание #планы на 2024 год

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