Казахстанские юниоры отметились «серебром» на этапе Кубка мира по фехтованию
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Команда Казахстана по фехтованию на сабле завоевала серебряную медаль на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz
По информации НОК, команду на мировом турнире представляли Жайлыбай Нурмухаммед, Кайназар Нуркатулы, Султан Станбек и Ерхан Караман.
В финале наша команда встретилась с Узбекистаном. Противостояние завершилось со счетом 45:35 в пользу соперников.
Добавим, что в полуфинале казахстанские саблисты выиграли у Румынии - 45:36. Румынская сборная являлась на тот момент лидером юниорского мирового рейтинга.