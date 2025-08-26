Сборная Казахстана успешно выступила на международном турнире Batumi Cup 2025, завоевав целый комплект наград и громко заявив о себе на юниорской арене, передает корреспондент Kazpravda.kz
Результаты наших спортсменов:
Леонова София — золото в одиночной категории (U-13)
Леонова София / Слямжан Айлин — золото в паре (U-13)
Мутигуллина Адель / Lencevica Laura (Латвия) — серебро в паре (U-15)
Слямжан Айлин — бронза в одиночной категории (U-13)
Абрамов Савва / Леонова София — бронза в миксте (U-15)
Слямжан Альмахди / Абрамов Савва — бронза в паре (U-15)
Galinna Andi Kaya / Anri Arutinyan — бронза в миксте (U-11)
Эти достижения стали возможными благодаря упорной работе юных спортсменов, профессионализму тренеров и поддержке родителей.
Алматы вновь подтвердил свой статус кузницы талантов, где растут будущие чемпионы международного уровня.
Федерация бадминтона Казахстана поздравляет спортсменов и тренерский состав, выражает благодарность семьям за веру и поддержку, и желает новых ярких побед на мировой арене.