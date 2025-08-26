Казахстанские юные бадминтонисты завоевали комплект медалей на Batumi Cup 2025

Сборная Казахстана успешно выступила на международном турнире Batumi Cup 2025, завоевав целый комплект наград и громко заявив о себе на юниорской арене, передает корреспондент Kazpravda.kz

Результаты наших спортсменов:

 Леонова София — золото в одиночной категории (U-13)

 Леонова София / Слямжан Айлин — золото в паре (U-13)

 Мутигуллина Адель / Lencevica Laura (Латвия) — серебро в паре (U-15)

 Слямжан Айлин — бронза в одиночной категории (U-13)

 Абрамов Савва / Леонова София — бронза в миксте (U-15)

 Слямжан Альмахди / Абрамов Савва — бронза в паре (U-15)

 Galinna Andi Kaya / Anri Arutinyan — бронза в миксте (U-11)

Эти достижения стали возможными благодаря упорной работе юных спортсменов, профессионализму тренеров и поддержке родителей.

Алматы вновь подтвердил свой статус кузницы талантов, где растут будущие чемпионы международного уровня.

Федерация бадминтона Казахстана поздравляет спортсменов и тренерский состав, выражает благодарность семьям за веру и поддержку, и желает новых ярких побед на мировой арене.

#Казахстан #дети #бадминтон

