Казахстанским работникам культуры поднимут зарплату на 100%

Рост зарплаты работникам культуры произойдет в течении 3- 4 лет, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Хабар 24 ".

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О решении увеличить заработную плату работникам культуры заявил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов. Это будет сделано в соответствии с поручением президента РК.

"В нашем министерстве работает 20 тысяч сотрудников. В этом году их зарплата увеличилась на 23 процента. Касым-Жомарт Токаев дал прямое поручение повысить уровень заработной платы работников в сфере культуры. Поэтому в ближайшие три-четыре года она вырастет на 100 процентов", - сообщил министр.