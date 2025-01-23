Казахстанским ветеранам ВОВ выплатят по 5 млн тенге ко Дню Победы

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

По состоянию на 20 января текущего года в Казахстане проживает 120 ветеранов ВОВ, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

По состоянию на 20 января текущего года в Казахстане проживает 120 ветеранов ВОВ, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

В их числе жители блокадного Ленинграда – 67 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 139 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 743 человека; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 2 человека; труженики тыла – 41 594 человека.

В Минтруда отметили, что забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни – являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. 

Ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 19 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального госпособия.

«По состоянию на 1 января 2025 года, совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников ВОВ составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 279 330 тенге», – пишут в пресс-релизе.

Оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астана и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение.

Традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи. В этом году, как было написано выше, в честь празднования 80-летия Дня Победы 120 ветеранам ВОВ будет оказана единовременная матпомощь в размере 5 млн тенге.

#выплаты #ветераны #День Победы #ВОВ

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