Казахстанский боец подписал контракт с ММА-лигой

Дебют бойца в новой организации состоится уже в августе

Фото: champinon.info

Казахстанский боец среднего веса (до 84 кг) Даурен Ермеков подписал контракт с лигой «Наше дело». Об этом сообщила пресс-служба промоушена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Ожидается, что дебют бойца в новой организации состоится на турнире «Наше дело — 85» в августе.

Ермеков дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году и на начальном этапе карьеры выступал в M-1 Global. Становился чемпионом промоушена GFC в среднем весе.

В сентябре 2020 года на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова казахстанец сразился со звёздным россиянином Владимиром Минеевым и проиграл ему техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего на счету Ермекова в MMA 18 побед и 5 поражений.