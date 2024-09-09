Ризабек Айтмухан завоевал золото на чемпионате мира по борьбе

Он выиграл финальную схватку в весовой категории до 97 кг

Фото: пресс-служба НОК РК

В испанском городе Понтеведра завершился чемпионат мира по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Представитель казахстанской команды Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира в весовой категории до 97 килограммов.

В свою очередь Камил Куруглиев завоевал бронзовую медаль в весе до 92 килограммов.

Пятыми стали Мыктыбек Укиметулы (до 57 кг), Абдинур Нурланбек (до 61 кг), Айкын Болатулы (до 70 кг) и Алихан Кусаинов (до 125 кг), потерпевшие поражение в схватках за третье место.