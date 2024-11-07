Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын занял первую строчку в обновленном мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото с сайта НОК РК

Он поднялся в топ-листе после успешного выступления на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания).

На ЧМ борец дошел до финала весовой категории до 63 килограммов, где уступил Нихату Маммадали из Азербайджана.

В активе Ержета 47 000 очков. Маммадали с 45 000 расположился на втором месте рейтинга. Третью позицию удерживает Карен Асланян (Армения) - 31 000 очков. 

#Спорт #мировой рейтинг #Ержет Жарлыкасын

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