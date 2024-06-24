Казахстанский фильм победил на Шанхайском международном кинофестивале

Кино, Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

На кинофоруме казахстанские артисты стали триумфаторами

 

Фото: siff.com

Казахстанский фильм «Развод» режиссера Данияра Саламата завоевал главный приз на 26-м Шанхайском международном кинофестивале «Золотой кубок». А актриса Амира Омарова была награждена премией за лучшую женскую роль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Сюжет фильма разворачивается в степи в 1920-х годах. Фильм посвящен таким темам, как изменение семейного статуса женщин и их роли в обществе.

Члены жюри высоко оценили данный фильм, они были впечатлены сочетанием комедии, фарса и трагедии, а также искусным отражением общественных реалий и супружеских отношений в период кризиса.

«Каждый актер мечтает принять участие в таком фестивале. И, конечно же, большое счастье - получить приз»,  отметила актриса Амира Омарова.

Режиссер Данияр Саламат, в свою очередь, заявил, что на создание данной киноленты ушло 10 лет. Он надеется, что в этом фильме удалось показать зрителям изменение роли женщины в общественной жизни.

Кроме того, лучшим режиссером стал Бакур Бакурадзе за работу над фильмом «Снег в моем дворе», который был совместно создан Россией и Грузией.

Впервые состоявшийся в 1993 году Шанхайский международный кинофестиваль является признанным глобальным событием в мире кино, организуемым властями Шанхая, чтобы превратить мегаполис в международный культурный центр.

К слову, фильм «Талак» снят по мотивам рассказов Беимбета Майлина «Әже» (бабушка) и «Талақ» (развод). Речь в нем идет о второй половине 20-х годов прошлого столетия.

В стране Советов началась коллективизация, традиционное казахское кочевье переживает последние дни. Всюду лозунги, громогласно заявляющие о победе социализма. Один из них – «Раскрепостим женщин Востока!». 

Однако название фильма «Талақ» подразумевает не столько расторжение брачных уз (по шариату, если мужчина трижды произносит это слово, брак считается расторгнутым), сколько лютое время, разрушаю­щее многовековой жизненный уклад, ломающее волю и меняю­щее характер народа.

 

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