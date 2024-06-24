Казахстанский фильм победил на Шанхайском международном кинофестивале

На кинофоруме казахстанские артисты стали триумфаторами
Казахстанский фильм «Развод» режиссера Данияра Саламата завоевал главный приз на 26-м Шанхайском международном кинофестивале «Золотой кубок». А актриса Амира Омарова была награждена премией за лучшую женскую роль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.
Сюжет фильма разворачивается в степи в 1920-х годах. Фильм посвящен таким темам, как изменение семейного статуса женщин и их роли в обществе.
Члены жюри высоко оценили данный фильм, они были впечатлены сочетанием комедии, фарса и трагедии, а также искусным отражением общественных реалий и супружеских отношений в период кризиса.
«Каждый актер мечтает принять участие в таком фестивале. И, конечно же, большое счастье - получить приз», – отметила актриса Амира Омарова.
Режиссер Данияр Саламат, в свою очередь, заявил, что на создание данной киноленты ушло 10 лет. Он надеется, что в этом фильме удалось показать зрителям изменение роли женщины в общественной жизни.
Кроме того, лучшим режиссером стал Бакур Бакурадзе за работу над фильмом «Снег в моем дворе», который был совместно создан Россией и Грузией.
Впервые состоявшийся в 1993 году Шанхайский международный кинофестиваль является признанным глобальным событием в мире кино, организуемым властями Шанхая, чтобы превратить мегаполис в международный культурный центр.
К слову, фильм «Талак» снят по мотивам рассказов Беимбета Майлина «Әже» (бабушка) и «Талақ» (развод). Речь в нем идет о второй половине 20-х годов прошлого столетия.
В стране Советов началась коллективизация, традиционное казахское кочевье переживает последние дни. Всюду лозунги, громогласно заявляющие о победе социализма. Один из них – «Раскрепостим женщин Востока!».
Однако название фильма «Талақ» подразумевает не столько расторжение брачных уз (по шариату, если мужчина трижды произносит это слово, брак считается расторгнутым), сколько лютое время, разрушающее многовековой жизненный уклад, ломающее волю и меняющее характер народа.