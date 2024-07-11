Казахстанский фильм Joqtau покажут на международном фестивале в Швейцарии

Кинокартина вошла в конкурсную программу одного из крупнейших кинофестивалей мира Locarno Film Festival

Фото: МКИ

Дебютный фильм казахстанского режиссера Аруана Анартая Joqtau вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля Locarno Film Festival, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным ведомства, швейцарский кинофестиваль является одним из самых масштабных и входит в топ-5 самых влиятельных площадок мировой киноиндустрии. 77-й кинофестиваль фестиваль в Локарно пройдет с 7 по 17 августа 2024 года. Каждый конкурсный фильм будет показан до пяти раз на 10 площадках фестиваля.

Фильм в жанре роуд-муви повествует зрителям о путешествии по степи и казахстанской глубинке.

Главным героям предстоит проверить свои убеждения и ценности на прочность.

Главные роли исполнили заслуженный деятель Казахстана Исбек Абильмажинов, известный зрителю по картинам «Қаш», «Время патриотов», «Хранитель», Ермек Шынболатов, сыгравший в нашумевшем казахстанском хорроре «Дәстүр», а также актриса Ирина Балкова, для которой «Joqtau» стал первым крупным проектом в карьере.

Специально для фильма Joqtau композитором Санжаром Байтерековым была написана инструментальная музыка с центральной партией казахского национального инструмента қобыз.